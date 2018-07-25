برلين: أوروبا لن تخضع لابتزازات ترامب

بدأت الأصوات تتعالى في الدول الأوروبية ضد الحمائية الأمريكية، وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن أوروبا لن تخضع لتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية، وقال في تغريدة على تويتر: “إن الرسوم العقابية ليست من مصلحة أحد، لأن الجميع سيخسر في نهاية المطاف”، موضحاً أن “أوروبا لن تخضع لتهديدات ترامب وفي حال خضعنا مرة واحدة، فسيتعيّن علينا في المستقبل أن نتعامل في كثير من الأحيان مع سلوك مماثل”.

وبعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على وارداتها من الفولاذ والألمنيوم من دول الاتحاد الأوروبي وكندا والصين، تهدّد مجدداً بفرض رسوم على وارداتها من السيارات الأوروبية، الأمر الذي من شأنه توجيه ضربة قوية لقطاع صناعة السيارات في ألمانيا.

وكان اتحاد الصناعات الألمانية حذّر الأحد الماضي من أن التعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن في الآونة الأخيرة أو هدّدت بفرضها تخاطر بإلحاق الضرر باقتصاد الولايات المتحدة نفسها، في الوقت الذي دعا فيه وزراء مالية الدول الأعضاء في “مجموعة العشرين”، عقب اجتماعهم في بوينس آيرس، إلى منع تأجيج التناقضات في التجارة البينية تفادياً لإثارة الحروب التجارية، محذّرين من أن “تصاعد التوتر في التجارة والمجال الجيوسياسي” يهدّد النمو الاقتصادي العالمي بشكل خطير.