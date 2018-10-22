برلين تحث أوروبا على وقف صادرات الأسلحة إلى نظام بني سعود

دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير دول الاتحاد الأوروبي أن توقف صادراتها من الأسلحة إلى نظام بني سعود على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ألتماير ذكر، وهو حليف مقرب من ميركل في تصريح لتلفزيون “زد.دي.إف”، أن التفسيرات التي قدمتها الرياض بشأن هذه القضية ليست مقنعة حتى الآن، وهناك اتفاق داخل الحكومة الألمانية على أننا لن نصدر إليها مزيدا من الأسلحة في الوقت الحالي لأننا نريد معرفة حقيقة ما حدث.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيعدل عن صفقات سلاح سبق الاتفاق عليها مع السعودية، بين التماير أنه سيجري اتخاذ قرار بهذا الصدد قريبا جدا.

الوزير الألماني شدد على ضرورة أن توقف دول الاتحاد الأوروبي صادرات الأسلحة للسعودية كي تزيد الضغط على الرياض بشأن قضية خاشقجي، لافتة إلى أنه من المهم بالنسبة لبرلين أن نتوصل إلى موقف أوروبي مشترك.