برنامج إطعام لصالح الأسر المهجرة إلى مركز إقامة جباب المؤقت

أطلقت جمعية البر والخدمات الاجتماعية بدرعا برنامج اطعام لصالح الأسر المهجرة إلى مركز الإقامة المؤقت بجباب في ريف درعا الشمالي.

وأشارت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل نبال الحريري في تصريح لها اليوم إلى أن المديرية تشرف على توزيع الوجبات الغذائية التي تعدها جمعية البر والخدمات الاجتماعية لصالح 450 عائلة تقطن ضمن مراكز الإقامة المؤقتة في جباب بالريف الشمالي والبالغ عددها خمسة مراكز، مؤكدة أن المديرية تحاول بعملها مع جمعية البر التخفيف ما أمكن عن المهجرين والفارين من التنظيمات الإرهابية.

وبين مدير الجمعية عدنان الغزلان أن التنسيق مستمر بين الجمعية ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل لتقديم الخدمات للأسر المهجرة هربا من إرهاب التنظيمات التكفيرية، موضحا أن عدد العائلات المستهدفة حاليا 1200 عائلة .

ولفت الغزلان إلى أن الجمعية تقدم للمهجرين في مركز الاقامة المؤقت بجباب المعاينات الطبية والدواء المجاني من خلال عيادتها المتنقلة.

وفتحت الجهات المعنية في درعا خلال الفترة الماضية 3 ممرات آمنة لخروج المدنيين من مناطق انتشار المجموعات الإرهابية خرج منها حتى الآن مئات العائلات التي تم نقلها إلى مراكز إقامة مؤقتة جهزتها المحافظة لاستقبالهم.