برنامج تزويد دمشق وضواحيها بالمياه خلال اليوم

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اعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي البرنامج الزمني لتوزيع المياه على دمشق وضواحيها لليوم الاثنين الواقع في 9\1\2017 كالتالي:

