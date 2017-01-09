برنامج تزويد دمشق وضواحيها بالمياه خلال اليوم

اعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي البرنامج الزمني لتوزيع المياه على دمشق وضواحيها لليوم الاثنين الواقع في 9\1\2017 كالتالي:
|مسلسل
|اسم المنطقة
|ساعة التزويد بالمياه
|1
|مهاجرين( من الجادة الثالثة وحتى الجادة الخامسة والنصف) – خورشيد1 – خورشيد2
|من الساعة السادسة صباحاً
|طريق بهجت الحلبي – طريق قاسيون – طريق سعدون آغا – زين العابدين – النبعة – الكهف – نبي الله ذي الكفل – الشيخ ابراهيم – الشيخ خالد – جامع التقوى – جامع أنيسة – زبادنة – حواشنة – كيكية – فوق جامع الهداية – طريق الوادي – متينية فوق خزان الكهرباء
|من الساعة العاشرة صباحاً
|المالكي – مهاجرين طريق السكة – نوري باشا
|من الساعة السادسة مساءً
|2
|مزة فيلات متصلة
|من الساعة العاشرة صباحاً
|مزة الشيخ سعد – أبنية /14/
|من الساعة الرابعة عصراً
|مزة 86 منخفض
|من الساعة الثانية ظهراً
|3
|الجويزانية
|من الساعة الثامنة صباحاً
|نهرعيشة
|من الساعة الرابعة عصراً
|4
|عدوي – تجارة – القصور – الخطيب – الأزبكية – ديوانية – عباسيين – زبلطاني – شارع فارس الخوري – طريق حرستا القديم
|من الساعة الثامنة صباحاً
|برزة مسبق الصنع مرحلة رابعة – حارة السويداء المرتفعة
|من الساعة الثانية عشرة ظهراً
|حي تشرين – عش الورور
|من الساعة السادسة مساءً
|5
|دويلعة – طبالة – حي أبو نوري
|من الساعة الثانية ظهراً
|6
|حي الورود (جادة نيازي يعقوب – الساحة الرابعة )
|من الساعة الحادية عشرة ظهراً
|7
|تجمع دمر
|من الساعة الحادية عشرة ليلاً