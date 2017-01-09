برنامج تزويد دمشق وضواحيها بالمياه خلال اليوم

اعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي البرنامج الزمني لتوزيع المياه على دمشق وضواحيها لليوم الاثنين الواقع في 9\1\2017 كالتالي:

 

مسلسل اسم المنطقة ساعة التزويد بالمياه
1 مهاجرين( من الجادة الثالثة وحتى الجادة الخامسة والنصف) – خورشيد1 – خورشيد2 من الساعة السادسة صباحاً
طريق بهجت الحلبي – طريق قاسيون – طريق سعدون آغا – زين العابدين – النبعة – الكهف – نبي الله ذي الكفل – الشيخ ابراهيم – الشيخ خالد – جامع التقوى – جامع أنيسة – زبادنة – حواشنة – كيكية – فوق جامع الهداية – طريق الوادي – متينية فوق خزان الكهرباء من الساعة العاشرة صباحاً
المالكي – مهاجرين طريق السكة – نوري باشا من الساعة السادسة مساءً
2 مزة فيلات متصلة من الساعة العاشرة صباحاً
مزة الشيخ سعد – أبنية /14/ من الساعة الرابعة عصراً
مزة 86 منخفض من الساعة الثانية ظهراً
3 الجويزانية من الساعة الثامنة صباحاً
نهرعيشة من الساعة الرابعة عصراً
4 عدوي – تجارة – القصور – الخطيب – الأزبكية – ديوانية – عباسيين – زبلطاني – شارع فارس الخوري – طريق حرستا القديم من الساعة الثامنة صباحاً
برزة مسبق الصنع مرحلة رابعة – حارة السويداء المرتفعة من الساعة الثانية عشرة ظهراً
حي تشرين – عش الورور من الساعة السادسة مساءً
5 دويلعة – طبالة – حي أبو نوري من الساعة الثانية ظهراً
6 حي الورود (جادة نيازي يعقوب – الساحة الرابعة ) من الساعة الحادية عشرة ظهراً
7 تجمع دمر من الساعة الحادية عشرة ليلاً

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