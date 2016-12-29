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أصدرت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق برنامج توزيع المياه في دمشق وضواحيها لليوم الخميس 2016/12/29 على الشكل التالي: