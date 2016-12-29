أصدرت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق برنامج توزيع المياه في دمشق وضواحيها لليوم الخميس 2016/12/29 على الشكل التالي:
|مسلسل
|اسم المنطقة
|ساعة التزويد بالمياه
|1
|الجاحظ- أبو رمانة- الروضة ( حتى حدود الجسر الأبيض)- الشعلان
|من الساعة العاشرة صباحاً
|2
|الجبة – الشيخ محيي الدين – ركن الدين الموحد – أسد الدين – شرقي ركن الدين – برنية
|من الساعة الثانية عشرة ظهراً
|3
|توسع دمر جزيرة 17+18
|من الساعة الخامسة صباحاً
|تجمع دمر
|من الساعة الحادية عشرة ليلاً
|4
|السكن الشبابي
|من الساعة الخامسة صباحاً
|العرين
|من الساعة الثالثة ظهراً
|5
|مزة 86 (المنطقة المرتفعة)
|من الساعة الواحدة صباحاً
|الشيخ سعد
|من الساعة الثامنة مساءً
|6
|دمشق القديمة
|من الساعة السادسة صباحاً
|دويلعة
|من الساعة الثالثة ظهراً