برنامج توزيع المياه في دمشق وضواحيها لليوم الخميس

أصدرت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق برنامج توزيع المياه في دمشق وضواحيها لليوم الخميس 2016/12/29 على الشكل التالي:

مسلسل اسم المنطقة ساعة التزويد بالمياه
1 الجاحظ- أبو رمانة- الروضة ( حتى حدود الجسر الأبيض)- الشعلان من الساعة العاشرة صباحاً
2 الجبة – الشيخ محيي الدين – ركن الدين الموحد – أسد الدين – شرقي ركن الدين – برنية من الساعة الثانية عشرة ظهراً
3 توسع دمر جزيرة 17+18 من الساعة الخامسة صباحاً
تجمع دمر من الساعة الحادية عشرة ليلاً
4 السكن الشبابي من الساعة الخامسة صباحاً
العرين من الساعة الثالثة ظهراً
5 مزة 86 (المنطقة المرتفعة) من الساعة الواحدة صباحاً
الشيخ سعد من الساعة الثامنة مساءً
6 دمشق القديمة من الساعة السادسة صباحاً
دويلعة من الساعة الثالثة ظهراً

 

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