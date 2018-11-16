برنامج عمل لتأهيل المجالس المحلية

دمشق– كنانة علي

تتابع وزارة الإدارة المحلية والبيئة تنفيذ خطتها في تأهيل أعضاء مجالس الوحدات الإدارية في حلب عبر محور “قانون الإدارة المحلية واستثمار أملاك الوحدات الإدارية” وبمشاركة وزارتي الزراعة والسياحة بإشراف معاون الوزير للدراسات والأثر البيئي المهندس حسن جنيدان وحضور رئيس مجلس المحافظة ونائب المحافظ وأعضاء المكتب التنفيذي، لتباشر الوحدات الإدارية في حلب عملها لنفض آثار الحرب وعودة النشاط إلى حلب. ويهدف البرنامج لتمكين أعضاء المجالس المحلية مهنياً وفنياً وإدارياً، ورفدهم بكل التشريعات الناظمة لعمل هذه المجالس وشرح آليات التنفيذ بشكل يساعدها على القيام بالدور التنموي والخدمي المناط بها بموجب قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم /107/ لعام 2011 بشكلٍ فعّال وبما يحقّق التنمية المحلية المتوازنة والمستدامة. حيث سيتمّ خلال الدورة التعريف بقانون الإدارة المحلية وشرح أسس إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية، بما يمكّن المجالس المحلية من أداء دورها الخدمي والتنموي في المرحلة القادمة، والتي تتطلّب بذل جميع الجهود وتضافرها للوصول إلى واقع تنموي وخدمي لائق.