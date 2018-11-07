برنامج لتربية وتهجين أصناف الفستق الحلبي

بين مدير مكتب الفستق الحلبى في وزارة الزراعة المهندس حسن ابراهيم أنه تم تأسيس برنامج لتربية وتهجين أصول وأصناف الفستق الحلبى والعمل على وضع برنامج لإدارة الآفات وإعطاء الإرشادات الفنية المناسبة من خلال القيام بعدد من الجولات الحقلية.

ولفت ابراهيم إلى أنه تم تنفيذ جولات ميدانية على حقول الفستق الحلبى في الريف الشمالي لمحافظة حماة حيث تبين انتشار وبائي للعديد من الآفات الحشرية وخاصة كابنودس الفستق وثاقبة البراعم والكرمانيا وبق الأزهار، مبيناً أنه سيتم تقديم دراسة عن حاجة بعض الاشجار لإعادة تأهيلها ومعالجتها.

وأشار ابراهيم إلى أنه تم وضع مصفوفة للمشاكل المتعلقة بالإنتاج والتسويق ووضع الحلول المناسبة لها وزيارة الحقل الإنتاجي الفائز في المباريات الإنتاجية في بلدة قمحانة وإقامة ندوة إرشادية عن الإدارة المتكاملة للآفات في منطقة السلمية والشيخ على كاسون وإعداد فيلم إرشادي بعد زيارة وحدة لتقشير وتكسير الفستق للتعرف على آلية عملها وتنفيذ لقاءات مع المزارعين في زغرين بالسلمية لمعرفة أهمية التسميد العضوي وطرق تصنيع الأسمدة العضوية والكومبوست.