بروجردي: إيران لن تتوانى عن تقديم الدعم لمحور المقاومة

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي أن دستور إيران يؤكد ضرورة الدفاع عن جميع المظلومين في العالم ولذلك تدعم إيران الدول المظلومة والمقاومة في المنطقة.

وقال بروجردي خلال استقباله عضو اللجنة الثورية العليا في اليمن رضوان الحيمي اليوم .. “إن إيران لن تتوانى عن تقديم الدعم لمحور المقاومة من سورية وفلسطين ولبنان وحتى اليمن في مواجهة الأعداء الصهاينة والتكفيريين والوهابيين”.

وأعرب بروجردي عن اعتزازه بصمود الشعب اليمني في حربه غير المتكافئة مع الأعداء السعوديين والأمريكيين والصهاينة والحصار السياسي والاقتصادي والعسكري الكامل الذي يفرضه هؤلاء عليه.

بدوره أكد الحيمي أن أبناء الشعب اليمني لن يركعوا للمعتدين رغم القصف الواسع والحصار السياسي والعسكري والاقتصادي الذي يفرضه المرتزقة السعوديون والأمريكيون والصهاينة معتبرا أن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني والمجلس الشعبي خطوة مهمة في تعزيز الوحدة والتضامن بين أبناء الشعب.