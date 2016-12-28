بروجردي: بيع إيران 70 طنا من الماء الثقيل في الأسواق العالمية يشكل معيارا جيدا لقدرتها النووية

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي ان بيع ايران 70 طنا من الماء الثقيل في الأسواق العالمية يشكل معيارا جيدا لقدرتها النووية.

وأشار بروجردي في تصريح اليوم إلى أنه يسمح لإيران بتخزين كمية محدودة من الماء الثقيل لذا يتعين عرض فائض الانتاج لديها في الأسواق العالمية وقال..” إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اعلنت عن عرض 70 طنا من الماء الثقيل في الاسواق العالمية خلال الأشهر السبعة الماضية”.

وبين بروجردي ان الماء الثقيل الايرانى يتميز بأعلى المواصفات العالمية وهو قابل للاستهلاك في أمريكا وبامكان الدول النامية أيضا استخدامه.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي أعلن في وقت سابق أنه خلال الأشهر السبعة الماضية استطاعت ايران بيع 70 طنا من الماء الثقيل ومن المقرر ان تبيع سنويا 20 طنا ولديها زبائن لبيعها وعملية انتاج الماء الثقيل لم تتوقف.