بروجردي: عجز أميركا عن الإطاحة بالثورة الإسلامية دفعها لإثارة الفتن

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي في إيران الدكتور علاء الدين بروجردي أن ” أميركا وصلت إلى قناعه بأنها لا تستطيع الإطاحة بالثورة الإسلامية عبر الحرب ودعم الإرهابيين فلجأت إلى إثارة الفتن الداخلية”.

وقال بروجردي في تصريح لقناة العالم على هامش مسيرات طهران اليوم وملتقى تكريم ذكرى ملحمة 30 كانون الأول إن ” أعداء إيران يسعون لنقل الجماعات الإرهابية إلى إيران” مؤكدا أن الشعب الإيراني بتلاحمه مع قيادته سيفشلون كل الفتن ومؤامرات الأعداء في مختلف المجالات.

ويحيي الإيرانيون ملحمة الثلاثين من كانون الأول رفضا لأي محاولة للفتنة ودعما لمبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي.

وتشهد العاصمة الإيرانية طهران وجميع المدن الإيرانية الأخرى مسيرات حاشدة اليوم رفضا لمحاولات التدخل الخارجى فى الشؤون الإيرانية ودعما للقيادة الإيرانية.