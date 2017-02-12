بروجردي: نشر الوثائق السرية للاتفاق النووي سيضر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

اعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي أن نشر الوثائق السرية في الاتفاق النووي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيضر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وسيخلق لها تحديات.

وأشار بروجردي في تصريح اليوم إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعهدت بالحؤول دون تسريب المعلومات الى الخارج ولكن إيران ترحب بنشر أي وثيقة سرية لأنها ستؤكد أحقية إيران والتزامها.

وقال بروجردي “إن محاولة ترامب نشر الوثائق السرية الموقعة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هي في الواقع نقض للعهد من قبل الوكالة لأنها تعهدت بألا تسرب اي معلومات ووثائق سرية ونووية عن ايران الى اي دولة بما فيها الولايات المتحدة”.

وحول احتمال تعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع واشنطن لتسريب المعلومات السرية عن إيران قال بروجردي “لا اتصور ان الوكالة تريد ان تجتاز الخطوط الحمراء المرسومة والمعترف بها من قبل الدول الأعضاء لأن ذلك سيضر بالثقة بها”.