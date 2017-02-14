بروجردي: واشنطن تواصل مع حلفائها اتباع سياسات مؤججة للأزمة في سورية

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في إيران علاء الدين بروجردي أن الولايات المتحدة تواصل مع حلفائها اتباع سياسات خاطئة ومؤججة للأزمة في سورية موضحا أن “هذه التوجهات لا يمكن قبولها مطلقا”.

وقال بروجردي في تصريح اليوم نقلته وكالة فارس الإيرانية للأنباء.. إنه “رغم شعارات دعوات السلام التي ترفعها بعض بلدان المنطقة والعالم حيال سورية إلا أنها ما تزال مستمرة في تأجيج المشاكل فيها” مضيفا “إن الأميركيين يعلنون أنهم سيمدون المجموعات المسلحة بالمعدات المتطورة ما يعني انهم يواصلون سياسات تأجيج النيران”.

ووصف بروجردي الأوضاع الراهنة في سورية بأنها “أفضل بكثير مقارنة بالأعوام الماضية في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية” مشددا على ان الطريق الوحيد لحل الأزمة يتمثل بإجراء الحوار السوري السوري.

وأشار إلى أن سياسات تأجيج الأزمة التي تعتمدها واشنطن في سورية ثبت فشلها موضحا أن “الولايات المتحدة وحلفاءها لن يجنوا شيئا من وراء استمرارهم في هذا النهج الخاطئ”.