بروجردي: واشنطن صعدت موجات الهجرة عبر نشر الإرهاب

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي أن الولايات المتحدة لعبت دورا كبيرا في تصعيد موجات الهجرة واللجوء إلى أوروبا من خلال إثارة التوتر وزعزعة الاستقرار ونشر الإرهاب في مختلف مناطق الشرق الأوسط.

وطالب بروجردي خلال زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل على رأس وفد برلماني لحضور الاجتماع المشترك مع لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الأوروبي بضرورة وضع حد لمغامرات واشنطن في المنطقة.

وانتقد بروجردي أداء الولايات المتحدة والناتو في افغانستان وليبيا قائلا “إن الأموال التي انفقت على تحشيد الجيوش إلى هذين البلدين كانت كفيلة بإعادة الإعمار وتوفير فرص العمل لأبناء هاتين الدولتين ولما شهدنا موجات واسعة من الهجرة إلى أوروبا”.

من جهة ثانية أدان بروجردي خروج واشنطن من اتفاق باريس للمناخ واعتبر هذه الخطوة دليلا على فقدان مكانتها بشكل كبير على المستوى الدولي.