بروجردي يؤكد استمرار دعم إيران لسورية ومحور المقاومة

شد علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، على أن إيران مستمرة في دعمها لسورية ومحور المقاومة.

وأوضح بروجردي في تصريح لقناة العالم الإيرانية اليوم أن “الحضور الاستشاري الإيراني في سورية جاء بناء على طلب رسمي من الحكومة السورية لمؤازرتها في مواجهة الإرهاب ولا يحق لأي أحد إبداء رأيه في هذا المجال”.

وأكد بروجردي أن الكيان الصهيوني من خلال امتلاكه لأكثر من 200 رأس نووي يشكل أكبر تهديد لمنطقة غرب آسيا مطالبا الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع السلاح النووي لهذا الكيان.