بروجردي يلتقي عون ونصر الله لبحث الأوضاع في لبنان وسورية

أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عن أمله في نجاح الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة في سورية مشددا على أهمية العمل المشترك لمواجهة الإرهاب.

وأشار عون خلال لقائه رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني الدكتور علاء الدين بروجردي اليوم إلى أن الاوضاع عادت إلى طبيعتها في لبنان بعد الانتخابات الرئاسية لافتا إلى أن التوافق بين اللبنانيين سيؤدي إلى مزيد من الازدهار والطمأنينة ولا سيما أن لغة الحوار السائدة تهدف إلى تقريب وجهات النظر في المواضيع المطروحة.

وبحث عون مع بروجردي الأوضاع في لبنان وسورية والمنطقة وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعرض بروجردي الموقف الإيراني من التطورات الاقليمية عموما والوضع في سورية خصوصا والجهود المبذولة لتحقيق حل سياسي للأزمة في سورية يقوم على الحوار بين السوريين ومكافحة الإرهاب بالتوازي معربا عن أمله في أن تؤدي المحادثات المرتقبة في أستانا إلى بلوغ الحل السياسي المنشود.

من جهة أخرى التقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني والوفد البرلماني المرافق بحضور السفير الإيراني في لبنان محمد فتحعلي.

وجرى خلال اللقاء استعراض لآخر التطورات السياسية في المنطقة.