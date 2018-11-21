بروفيسور تركي: سياسات نظام أردوغان في سورية فاشلة منذ البداية

أكد البروفسور التركي حسن أونال أن سياسات النظام التركي في سورية فاشلة منذ البداية، لأنها انطلقت من “معطيات وحسابات ضيقة”.

أونال أوضح، خلال حديث لقناة الشعب التركية، بأن رئيس النظام رجب أردوغان راهن على إسقاط الدولة السورية، لكنها صمدت وأسقطت كل المخططات والمشاريع الإقليمية والدولية التي أرادت تدمير المنطقة ووضعها من جديد تحت الوصاية الأمريكية و”الإسرائيلية”.

وأشار إلى أن أنقرة أرادت أن تستغل ورقة المهجرين السوريين وتسخيرها خدمة لحساباتها الضيقة في سورية، إلا أن هذه الورقة أصبحت عبئا عليها بعد انتصار وصمود سورية.