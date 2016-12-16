بريطانيا.. أعمال شغب في سجن بمدينة برمينغهام

اندلعت اعمال شغب اليوم في سجن بمدينة برمينغهام البريطانية شارك فيها مئات من المساجين.

ونقلت “AFP” بياناً عن المسؤول عن شركة الامن الخاصة التي تدير السجن جيري باتريك قال فيه: “لا نزال نتدخل اثر حادث في سجن برمينغهام”.

واشار البيان الى ان “حركة العصيان” بدأت في جناحين من السجن ثم امتدت الى جناحين اخرين من دون تحديد اسباب الشغب.

و قالت نقابة “بريزون اوفيسرز اسوسييشن” انه لم تسجل اصابات بين العاملين وان نحو 300 سجين شاركوا في الاضطرابات لكن مصدرا في السجن قال ان العدد “قد يكون اكبر”.

و اشارت وسائل اعلام بريطانية الى تعرض سجين واحد على الاقل لاصابة خطرة والى تخريب وحرق زنازين.

وتم عزل الاجنحة الاربعة من السجن التي تشهد اضطرابات عن باقي الاجنحة وشوهدت مروحية تحلق فوق السجن الذي يمكنه استقبال 1450 سجينا.

وتاتى هذه الاضطرابات بعد سلسلة من اعمال الشغب في سجون بريطانية في الاسابيع الاخيرة.

يشار الى ان عدد المساجين في بريطانيا بلغ نحو 85 الفا في نهاية تشرين الثاني الماضي وفق ارقام رسمية.