بريطانيا تتراجع عن إغلاق أرصدة قناة روسيا اليوم

تراجع مصرف “نت ويست” البريطاني عن قراره السابق بإغلاق أرصدة قناة روسيا اليوم ما يسمح للقناة بمواصلة أنشطتها في بريطانيا بشكل طبيعي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مدير القناة نيقولاي بوغاتشيخين وكذلك الدائرة الصحفية لشبكة “ار تي” قولهما “إن الخبر صحيح”.

وكان المصرف أبلغ قناة روسيا اليوم المختصة بأخبار بريطانيا في تشرين الأول الماضي بأنها لم تعد من زبائن المصرف.

ولم يوضح البنك ما هو السبب وراء إتخاذ هذا القرار حيث جاء في رسالة بعث بها البنك إلى مكتب القناة في لندن حينها “قمنا مؤخرا بمراجعة شروط استخدام أرصدتكم وتوصلنا إلى استنتاج مفاده أننا لن نقدم لكم هذه الخدمات في المستقبل” مضيفا أن مجموعة “رويا ل بنك اوف سكوتلاند” التي ينتمي إليها ستمتنع عن خدمة القناة.

وتوجد كل حسابات القناة في المصرف المذكور وكان من شأن إغلاقها إيقاف أنشطة القناة في أراضي بريطانيا عمليا ووقف سريان جميع البطاقات المصرفية الخاصة بالقناة لكن بعد احتجاج وزارة الخارجية الروسية أعلن المصرف أنه يعيد النظر بالقرار وأخيرا تراجع عنه.

وكانت مارغاريتا سيمونيان رئيسة تحرير شبكة “ار تي” وصفت في حينه قرار إغلاق أرصدة الشبكة بأنه سياسي بحت وقالت ” لم تكن هناك أي شكاوى من جانب أجهزة الإشراف المالي أو البنك نفسه أو من أي جهة قد تكون لها صلة بالمسائل المالية أو الاقتصادية وأنشطتنا شفافة ومفهومة لكننا واجهنا اتهامات كثيرة ومنها.. لماذا نقول للجميع إن جبهة النصرة الإرهابية في حلب تقصف الأحياء السكنية حيث يقتل الأطفال وبسبب ذلك يحاولون الضغط علينا وإغلاق مكتبنا كي لا نستطيع مواصلة العمل لكننا سنعمل رغم كل شيء وسنبحث عن طرق أخرى”.