بريطانيا تحتج على زيارة ترامب

يبدو أن ردة الفعل البريطانية على زيارة الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” جاءت على عكس المتوقع بالنسبة للإدارة الأميركية.

حيث تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الاسكتلندية “أدنبره”, قرب أحد المنتجعات اليوم احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد حسب أسوشييتد برس “.

وذكرت الوكالة أن نحو 10 آلاف متظاهر احتشدوا في العاصمة أدنبره ورفعوا دمية على شكل منطاد يصور ترامب على هيئة طفل غاضب برتقالي اللون حيث بات المنطاد رمزا للاحتجاجات ضد زيارة ترامب.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل صورا لمنطاد “بيبي دونالد” إلى جانب عبارات مناهضة له ولسياساته وجابوا شوارع المدينة وصولا إلى حديقة ميدوز.

كما احتشد عشرات المتظاهرين أمام منتجع الغولف الاسكتلندي “تيرنبيري” الذي يمتلكه ترامب على الشاطئ الغربي للبلاد ويمضي فيه حاليا عطلة نهاية الأسبوع مع زوجته ميلانيا ورددوا هتافات تصفه بالعنصري والكاذب.

وكان عشرات الآلاف تظاهروا أمس أمام مجلس العموم البريطاني في العاصمة لندن احتجاجا على زيارة ترامب.