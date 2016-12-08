بريطانيا: تحذير من خطر “غير مسبوق” لوقوع اعتداءات إرهابية في المملكة المتحدة

حذر رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية “ام آي 6” الكس يونغر من “خطر غير مسبوق” لوقوع اعتداءات إرهابية في المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن يونغر قوله اليوم إنه “في الوقت الذي أتحدث فيه فإن البنية المنظمة جدا لتخطيط الهجمات الخارجية في “داعش” ورغم أنهم يواجهون تهديدا عسكريا تعد مؤامرات لارتكاب أعمال عنيفة ضد المملكة المتحدة وحلفائنا من دون حاجة إلى مغادرة سورية”.

ودعمت العديد من دول الغرب وعلى رأسها بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا التنظيمات الإرهابية في سورية بالمال والسلاح تحت مسمى “معارضة معتدلة” متجاهلة التحذيرات المتكررة من خطر ارتداد الإرهاب على داعميه.

وشهد العديد من المدن الأوروبية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا خلال الفترة الأخيرة اعتداءات إرهابية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وأشار يونغر إلى أنه لا يمكن أن تكون بريطانيا بمنأى من هذا التهديد في وقت حدد مستوى التحذير من عمل إرهابي في المملكة المتحدة بأنه خطير.. الرابع على سلم من خمس درجات منذ آب 2014.