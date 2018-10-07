بريطانيا تعد خططا لهجوم إلكتروني واسع ضد روسيا

كشفت صحيفة صانداي تايمز البريطانية أن وزارة الدفاع البريطانية تعد خططا لشن هجمات الكترونية واسعة ضد روسيا بحجة التهديد الروسي المزعوم الذي روجت له الولايات المتحدة وحلفاؤها على مدى السنوات القليلة الماضية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر امنية بريطانية رفيعة المستوى لم تكشف هويتها قولها إن ترسانة بريطانيا من الاسلحة لا تكفي لمواجهة عسكرية مع روسيا باستثناء الصواريخ التي تحمل رؤوسا نووية ولذلك فان شن هجوم الكتروني ضخم هو الحل البديل للرد على هجوم روسي محتمل.

ودأبت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي “ناتو” خلال السنوات الماضية على نشر مزاعم حول وجود تهديد قادم من روسيا في إطار الحملة المسعورة التي تقودها واشنطن ضد موسكو .

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت في نيسان الماضي أن الحكومة البريطانية اعدت موضوع التهديد الالكتروني المزعوم من روسيا بهدف الحصول على موافقة البريطانيين على شن هجوم سيبراني ضد موسكو محذرة من انه في حال حدوث ذلك فانه سيكون عملا عدوانيا وغير مبرر.