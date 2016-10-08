“بريكس” تخطط لإنشاء صندوق خاص بإعادة إعمار سورية

أعلن مصدر في الحكومة الهندية أن دول مجموعة “بريكس” ستطرح خلال قمتها المرتقبة في مدينة “غوا” الهندية إنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار سورية بعد انتهاء الأزمة فيها.

وقال المصدر لوكالة “نوفوستي” الروسية اليوم السبت: “إن هذا الاقتراح سيأتي بمبادرة من الجانب الهندي”.

وكان وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية مبشر جاويد أكبر، أعلن خلال زيارته إلى سورية في 20 آب الماضي أن بلاده مستعدة للإسهام بشكل نشيط في العمل على تنمية سورية وإعادة إعمارها بعد انتهاء الأزمة التي تمر بها حاليا.

ومن المقرر أن تجري القمة الثامنة لدول “بريكس” في مدينة غوا الهندية يومي ال15 و16 من تشرين الأول الجاري.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أعلن في وقت سابق أن البيان الختامي الذي سيتم إصداره بعد انتهاء أعمال القمة سيشمل الوضع في سورية.