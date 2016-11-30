برينان: الإقدام على إلغاء الاتفاق النووي مع إيران «أمر في قمة الحماقة»

حذر مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية جون برينان من تداعيات إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، وهي الخطوة التي ألمح إليها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية.

وقال برينان لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: إن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران سيكون أمرا كارثياً، مضيفاً أن قيام الإدارة الأمريكية بإلغاء اتفاق أبرمته إدارة سابقة أمراً غير مسبوق.

وشدد مدير السي أي أيه على أنه إذا أقدمت الإدارة الجديدة على هذه الخطوة سيكون ذلك “أمرا في قمة الحماقة”.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب كان قد هدد خلال حملته الانتخابية بأنه سيلغى حال فوزه الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع إيران.