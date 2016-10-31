بري للعماد: ارحب بك تحت قبة البرلمان الذي انت احد اركان شرعيته

توجه بري الى العماد عون أنه «يسرني ان ارحب بكم تحت قبة البرلمان الذي انت تحت اركان شرعيته»، مشيراً الى أن «التهديد الفعلي لبلدنا ينبع دائما من عدوانية اسرائيل التي تستهدف لبنان لأسباب استراتيجية ومائية من كونه المنافس الاقتصادي المحتمل لها في نظام المنطقة وقد ارتسم خط تماس اضافي بحري جديد على امتداد ثرواتنا الطبيعية المكتشفة في البحر فيمنا تواصل اسرائيل عرقلة تنفيذ القرار الدولي 1701».

وأكد أنه «يفترض دعم الجيش بالعتيد والعديد وتعزيز القدرات العسكرية، احدى القضايا الاساسية وقف استنزاف ثروة لبنان البشرية فلبنان لن يحلق الا بجناحيه المغترب قبل المقيم”، مشيراً الى أن “الاولويات تنطلق من التفاهم على قانون عصري للانتخابات وهذا لا يحقق الا باعتماد النسبية والتأكيد على الكوتا النسائية ومشاركة الشباب بالاقتراع”.

وأشار بري الى أن «انتخابكم يجب ان يكون بداية وليس نهاية وهذا المجلس على استعداد لمد اليد لإعلاء لبنان عشتم وعاش لبنان».