بري يدعو إلى إطلاق دبلوماسية برلمانية فاعلة لتحرير جميع الأراضي التي يحتلها الكيان الإسرائيلي

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى إطلاق دبلوماسية برلمانية “فاعلة” إلى جانب المقاومة والجيش اللبناني لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتحرير جميع الأراضي التي يحتلها هذا الكيان.

وأكد بري في كلمة اليوم ضرورة دعم الجيش اللبناني في مواجهة الإرهاب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتلال كفرشوبا ومزارع شبعا.

كما طالب بري باطلاق دبلوماسية برلمانية مماثلة لاستكمال تنفيذ القرار الدولي 1701 والوقوف بوجه الاعتداءات الإسرائيلية على المياه اللبنانية.

وشدد بري على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم بموجب القرار 194 و”عودة جميع الأشقاء العرب إلى أوطانهم على خلفية تثبيت حلول سياسية”.

وأشار بري إلى أهمية إنجاز قانون عصري للانتخابات يسهم بوضع لبنان على عتبة المستقبل ولا يعيده إلى الوراء.