بسبب الإدمان وسوء المعاملة..جولي تطلب الطلاق من بيت

انتشر خبر طلب النجمة العالمية أنجلينا جولي للطلاق من زوجها النجم براد بيت في مختلف دول العالم، وذكرت بعض المواقع أن السبب الرئيسي في طلب الطلاق يعود إلى معاملة براد لأطفالهما.

وقالت صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية أن أنجلينا مستاءة من طريقة معاملة براد مع الأطفال، بالإضافة إلى ذلك إدمانه على الكحول والحشيش. الأمر الذي كان سبباً مهماً في خلافتهما الأخيرة.