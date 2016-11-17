بسبب الاعتقال والتصفية.. عسكريون أتراك يطلبون اللجوء في ألمانيا

قدم عدد من العسكريين الأتراك العاملين في قاعدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في جنوب غرب ألمانيا طلبات لجوء إلى الحكومة الألمانية.

ويواصل نظام أردوغان حملته المسعورة في اعتقال وتصفية خصومه حيث بلغ عدد المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي أكثر من 70 الفا من العسكريين ورجال الشرطة والقضاء اضافة إلى تسريح عشرات الالاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن بول يونكر وهو مسؤول محلي في مدينة كايزرسلاوترن جنوب غرب ألمانيا قوله “إن العسكريين الاتراك الذين قدموا طلبات لجوء يتمركزون في القيادة الجوية التابعة للناتو في رامشتاين ” مشيرا إلى أن عائلات هؤلاء العسكريين الذين لم يحدد عددهم تقدموا أيضا بطلبات لجوء.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية اعلنت في تشرين الاول الماضي أن 35 من الدبلوماسيين الأتراك وأفراد عائلاتهم تقدموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا وذلك على خلفية حملة الاعتقالات الانتقامية التي شنها نظام أردوغان ضد معارضيه بعد محاولة الانقلاب.

وشهد مستوى العلاقات التركية الألمانية تراجعا ملحوظا منذ محاولة الانقلاب وذلك بعدما أعربت برلين في اكثر من مناسبة عن مخاوفها بشأن حملة الاعتقالات التعسفية التي تنفذها سلطات النظام التركي.