بسبب الحصار السعودي.. محافظة الحديدة منطقة منكوبة صحياً

أعلنت الحكومة اليمنية محافظة الحديدة محافظة منكوبة صحيا بسبب استمرار القصف الهمجي للعدوان السعودي والحصار الشامل المفروض عليها.

ودعا وزير الصحة الدكتور محمد سالم بن حفيظ المنظمات الدولية والإنسانية إلى التحرك الفوري لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ أبناء المحافظة من الأمراض التي انتشرت وتسببت في وفاة العديد من الحالات بالإضافة إلى استهداف المحافظة المكثف من قبل العدوان وخاصة خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح بن حفيظ أن العدوان السعودي دمر بشكل كامل معظم المرافق الصحية وتسبب بتفشي الأوبئة وسوء التغذية بالمحافظة.

من جهته أعلن مدير مكتب الصحة العامة والسكان في الحديدة الدكتور عبد الرحمن جار الله أن مكتب الصحة سجل خلال الفترة الماضية 140 الف حالة إصابة بالكوليرا توفي منها 37 حالة لافتا إلى وجود مليونين و 600 الف شخص بحاجة إلى تقديم الخدمات الصحية في المحافظة التي يبلغ عدد سكانها نحو 3 ملايين نسمة.