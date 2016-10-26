بسبب الراتب الشهري فيلموتس لن يدرب الجزائر

نشرت وسائل إعلام جزائرية، الثلاثاء 25 تشرين الأول، أن الراتب الشهري حال بين البلجيكي مارك فيلموتس وتدريب المنتخب الجزائري لكرة القدم.

واشترط المدرب الذي قاد بلجيكا في كأس العالم 2014، وبطولة أوروبا العام الحالي الحصول على راتب شهري مئة ألف يورو (108.77 ألف دولار) وهو ما رفضه محمد روراوة رئيس الاتحاد الجزائري.

وفسخ الاتحاد الجزائري تعاقده مع المدرب الصربي ميلوفان رايفاتش بعد التعادل 1-1 مع الكاميرون في المجموعة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، ورحل رايفاتش بسبب خلافات في وجهات النظر بعد النتائج غير المقنعة.

وأكد روراوة من قبل أن المدرب الجديد سيكون موجودا في مباراة نيجيريا التي تتصدر المجموعة بثلاث نقاط في الجولة الثانية من التصفيات في تشرين الثاني.

وتلعب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية في الغابون في المجموعة الثانية بجانب تونس وزيمبابوي والسنغال.