بسبب ظاهرة المعاومة.. تراجع انتاج زيت الزيتون بحماة

قال المهندس مازن طيفور مستشارغرفة الصناعة لمعاصر الزيتون بحماة أن إنتاج العام الحالي أقل من العام الماضي بسبب ظاهرة المعاومة وهي إحدى العقبات التي تواجه مزارع الزيتون ، فضلاً عن تراجع الخدمات الزراعية المقدمة لأشجار الزيتون وخاصة في ظل الظروف الراهنة وصعوبة وصول الكثير من الفلاحين إلى أراضيهم للاهتمام بها ،مضيفاً أنه سيتم عصر حوالي 90 بالمئة من إنتاج المحافظة من ثمار الزيتون فيما سيتم تخليل 10 بالمئة من الإنتاج بطريقتين تخليل أسود وأخر أخضر.‏

واعلن رئيس دائرة المكاتب المتخصصة بالمديرية المهندس بسام النشار إن هناك 26 معصرة متوزعة في مختلف مناطق المحافظة ستقوم بعمليات عصر الزيتون وبسعر 14ليرة للكيلو غرام الواحد ، لافتاً إلى تأمين حاجة المعاصر من مادة المازوت والتي تقدر خلال الموسم الحالي مابين 20إلى 30ألف ليتر لكل معصرة حسب تعداد خطوط عملها والكميات الموردة إليها من المزارعين.‏

وأشارت التقديرات الأولية لمديرية زراعة حماة أن إنتاج المحافظة من زيت الزيتون سيبلغ مع بدء عمليات عصر ثمار الزيتون للموسم الجاري بحدود 10 آلاف طن أي ما يعادل 625 ألف صفيحة زيت.‏