بسبب فضحها “كيميائيا”.. عناصر الخوذ البيضاء معتقلين لدى “النصرة” الإرهابي

بتهمة فضح المعلومات حول أنشطتهما وأسلحتمها الكيميائية في إدلب، اعتقل تنظيم “جبهة النصرة” وميليشيا “جيش العزة” 29 من إرهابييها، إضافة إلى خمسة من أعضاء جماعة “الخوذ البيض”.

مصادر مطلعة في إدلب أفادت، وفقا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، بأن ميليشيا “هيئة تحرير الشام” اعتقلت، بالاشتراك مع قياديين من ميليشيا “جيش العزة”، 29 إرهابيا إضافة إلى خمسة عناصر من جماعة “الخوذ البيضاء”، بعد تحقيقات أجرتها لجنة مشتركة من الميليشيتين معهم، بتهمة التورط بتسريب وفضح معلومات عن الأسلحة الكيميائية والغازات السامة التي يملكانها، وعن وجهات نقل هذه الأسلحة وأماكن تخزينها.

المصادر أوضحت بأن حملة الاعتقالات هذه جاءت بعد 3 أيام من بدء التحقيقات في مناطق إدلب وريف حماة الشمالي.

هذا وكان تنظيم “جبهة النصرة” بدأ، مساء الجمعة، بالاشتراك مع ميليشيا “جيش العزة”، تحقيقا موسعا في إدلب بهدف التوصل إلى معرفة كيفية تسرب المعلومات حول أنشطتهما الكيميائية في مناطق مختلفة من المحافظة.