بسعر قياسي.. بيع جائزة “غولدن غلوب” الوحيدة لمارلين مونرو

ذكر مسؤولون في دار مزادات “جوليانز”، أن جائزة “غولدن غلوب” (الكرة الذهبية) الوحيدة التي حصلت عليها، النجمة الأمريكية الراحلة، مارلين مونرو، بيعت بمبلغ قياسي مقداره 250 ألف دولار، في مزاد أقامته الدار في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

جائزة “ممثلة العالم المفضلة”، التي حصلت عليها النجمة العالمية عام 1961 من رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، سطرت اسم مونرو مجددا في صفحات التاريخ، بعد أن حققت أعلى رقم تباع به جائزة “غولدن غلوب” في مزاد، بحسب رويترز.

كما شهد مزاد “أيكونز آند أيدولز: هوليوود” الذي أقامته دار “جوليانز”، بيع سيارة سوداء مكشوفة ذات مقعدين كانت تملكها مونرو من طراز “فورد ثاندربيرد”، وتعود إلى عام 1956، وحصدت السيارة 490 ألف دولار، وهي المرة الأولى التي تعرض فيها تلك السيارة ضمن مزاد.

وشمل المزاد أيضا عرض متعلقات لمشاهير آخرين مثل تينا تيرنر وشير.