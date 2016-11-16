بسعر 50 ليرة للكغ ..الحمضيات الطرطوسية إلى دمشق والسويداء

سيرت محافظة طرطوس اليوم سيارتين شاحنتين من الحمضيات إلى محافظتي دمشق والسويداء وذلك ضمن حملة “من المنتج إلى المستهلك” التي أطلقتها مؤخرا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتسويق محصول الحمضيات.

وأوضح محافظ طرطوس خلال جولة على مزرعة “الجديدة” ومشغل الحمضيات في قرية سمكة ان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقوم “بتحمل كامل تكاليف” تسويق الحمضيات من حيث “التوضيب وثمن الصناديق والنقل” لتخفيف التكاليف والاعباء عن المزارعين وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة لافتا الى اقبال فلاحي المحافظة على تسويق منتجاتهم.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس زيد علي حرص الوزارة على انجاح ودعم عمليات تسويق كامل محصول الحمضيات من المزارعين بأسعار مقبولة أي “بسعر التكلفة” من دون اي مصاريف إضافية مثل أجور النقل وغيرها.

بدوره أوضح مدير فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية علي سليمان أن 30 طنا من الحمضيات تم تسويقها اليوم مبينا أن ” سعر الكيلو الغرام الواحد من الحمضيات تم تسويقه بـ 50 ليرة ويباع للمواطنين بالسعر نفسه”.

وأشار مدير فرع المؤسسة العامة للخزن والتسويق أكرم ديوب إلى أن المؤسسة تقوم بشكل يومي بتسويق المنتجات الزراعية ومنها الحمضيات لتسويق كامل الإنتاج وبالأسعار والمواصفات المحددة.

من جهته طالب رئيس اتحاد الفلاحين بطرطوس مضر أسعد.. ” بتأمين صناديق كافية للفلاحين من قبل المؤسسة العامة للخزن والتسويق وتوزيع المحصول عبر السيارات المخصصة لتسويقها في صالات مؤسسات التدخل الايجابي والمراكز النائية بما يسهم في إلغاء دور السماسرة”.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شكلت السبت الماضي لجانا مركزية وفرعية فى المحافظات ضمن حملة “من الحقل إلى المستهلك ” وذلك بدءا من دمشق وريفها لتشمل باقي المحافظات.