بسماكة 1مم.. “LG” تطرح شاشات تلفزيون خلال 2017

كشف تقرير حديث من موقع unlimit-tech الأمريكي أن أحدث التسريبات تشير إلى أن شركة LG الكورية الجنوبية تخطط لإطلاق أجهزة تلفزيون جديدة بتقنية OLED مع بداية عام 2017، وليس هذا فقط بل أن الأجهزة الجديدة من “إل جي” تضم شاشة W7 التي ستأتي مع جسم نحيف للغاية يصل إلى 1مم، والتي تم الكشف عنها أول مرة خلال عام 2015 بحجم 55 بوصة وتصل إلى 77 بوصة، والتي تدعم التعليق على الحائط من خلال مغناطيس.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن أحدث باقي المواصفات المتوقع أن تضمها شاشات “إل جي” الجديدة، ولكن من المقرر أن تأتى بدقة عرض عالية وتباين قوي، بشكل أكثر تطورا من الشاشات الأخرى المتاحة حاليا في الأسواق.

الجدير بالذكر أن الأجهزة التي تحتوي على تقنية الوايرلس يجب أن تمر أولا بالعديد من المؤسسات لاختبار الجودة قبل طرحها رسميا بالأسواق، وأثناء هذا المرور يتم تسريب البيانات والمواصفات الخاصة بالأجهزة.