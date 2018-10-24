بصعوبة.. فيدرر إلى الدور الثاني بدورة بازل

فاز السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا عالميا وحامل اللقب، بصعوبة على الصربي فيليب كرايينوفيتش 6-2، 4-6 و6-4، في الدور الأول لدورة بازل السويسرية في كرة المضرب.

واحتاج فيدرر صاحب الـ37 عاما الباحث عن لقب تاسع في دورة مسقط رأسه، إلى ساعتين و11 دقيقة لتخطي الصربي المصنف 35 عالميا، وعانى في بعض المراحل على إرساله، لاسيما في المجموعة الثانية.

وفي أبرز مباريات الدور الأول للدورة السويسرية، فاز الكرواتي مارين سيليتش السادس على الكندي دينيس شابوفالوف 6-4 و6-2، ليلاقي في الدور الثاني الروماني ماريوس كوبيل الفائز على الأميركي راين هاريسون 6-2 و7-6 (8-6).