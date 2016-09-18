بصمة شباب مصياف تزور عدد من جرحى الجيش في منازلهم

تقديراً لتضحياتهم في سبيل عودة الأمن والاستقرار في سورية وإفشال كل المخططات الخارجية لضرب وحدتها الوطنية.. قامت إدارة بصمة شباب مصياف بزيارة لجرحى الجيش والقوات المسلحة في منازلهم بقرى وبلدات بقراقة وطير جملة وأصيلة وحنجور وعين الشمس والمشرفة والسويدة وعنبورة أطمأنوا خلالها على صحة الجرحى وتمنوا لهم الشفاء العاجل وقدموا لهم العديد من الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية اللازمة لمتابعة علاجهم.

قال وسيم منصور مدير البصمة إن هذه الزيارة لجرحى الجيش هي عربون وفاء وتحية وتقدير لهؤلاء الأبطال الذين يضحون بالغالي والنفيس في سبيل الوطن منوهاً إلى أن سورية منتصرة بفضل صمود أهلها وقوة وبسالة جيشها وحكمة السيد الرئيس بشار الأسد.‏‏‏

وأكد المشاركون من شباب وشابات مؤسسة البصمة أن أبطال الجيش العربي السوري صنعوا المعجزات وهم مصممون على دحر الإرهاب وتحرير سورية من العصابات الإرهابية المسلحة مثنين على بطولات رجال الجيش العربي السوري الذين يسطرون ملاحم النصر الخالدة ويكتبون صفحة ناصعة في سجل التاريخ ويدحرون العصابات الإرهابية عن أرض الوطن.‏‏‏فيما عبر الجرحى عن استعدادهم لبذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن وإعادة الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوعه مؤكدين ثقتهم بحتمية انتصار سورية على أعدائها.‏

خاص | البعث ميديا | منير الأحمد