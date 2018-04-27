بطاقة إنتاجية 10 أطنان يومياً..خط إنتاج ثالث لمخبز المساكن في الحسكة

وضع فرع المؤسسة العامة للمخابز في محافظة الحسكة خط إنتاج ثالثا بالخدمة في مخبز المساكن بالمدينة كمرحلة تجريبية بطاقة إنتاج تبلغ عشرة أطنان يوميا بغية تلبية الطلب المتزايد على مادة الخبز.

ويضم مخبز المساكن وسط مدينة الحسكة خطي انتاج بطاقة يومية تبلغ نحو 20 طنا ويؤمن مادة الخبز لأهالي المدينة وجزء من الريف ولا سيما مع ارتفاع أعداد الأسر الوافدة من المحافظات الأخرى الى الحسكة.

وبين مدير فرع المخابز بالحسكة يوسف الحمد إن خط الانتاج الجديد وضع بالخدمة كمرحلة تجريبية ليصبح إجمالي الطاقة الإنتاجية للمخبز 30 طنا يوميا مشيرا إلى توفر كل مستلزمات الإنتاج من مازوت وخميرة وملح ومياه وإلى أن الفرن يعمل على مدار الساعة.

وبين الحمد أن عدد خطوط الانتاج التابعة لفرع المخابز بالمحافظة يبلغ 22 تنتج يوميا نحو 250 طنا بعد تخفيض المخصصات الخاصة بخطوط الانتاج وهي إلى جانب الكميات المنتجة من المخابز الخاصة والإحتياطية كافية وتسد الحاجة.

وأبدى عدد من المواطنين ارتياحهم لهذا الإجراء ولا سيما أنه سيسهم في تخفيف الإزدحام وتلبية الطلب المتزايد على المادة مطالبين بتحسين جودة الرغيف ومراقبة لإانتاج وعمليات التوزيع لضمان وصول المادة إلى المستهلك.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالحسكة خفضت المخصصات اليومية للمخابز العامة من الدقيق بغية الإلتزام بالخطط المقررة من قبل الوزارة والبالغة تسعة اطنان لكل خط انتاج.