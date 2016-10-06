بطلب روسي.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الجمعة لسحب الإرهابيين من حلب

طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة لبحث مبادرة المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا لسحب إرهابيي “جبهة النصرة” من شرق حلب.

وأفادت وكالة “تاس” الروسية نقلا عن مصدر دبلوماسي، اليوم الخميس، أن موسكو وجهت طلبا لمجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ، ومن المخطط عقد الاجتماع غدا الجمعة.