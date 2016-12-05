بطلب من ترامب.. “الدفاع الأمريكية” تراجع استراتيجية محاربة إرهابيي “داعش”

أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد اليوم أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” تقوم حاليا بمراجعة “استراتيجية محاربة” تنظيم “داعش” الإرهابي بتوجيهات من الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن دانفورد قوله في تصريحات صحفية “نعتزم مراجعة الاستراتيجية حيث أشار الرئيس المنتخب إلى أنه يريد ذلك والتقينا ممثلين عن فريقه الانتقالي الأربعاء الماضي وبدأنا حوارا حول هذا الشأن سيستمر عدة أسابيع”.

وأشار دانفورد إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تعد خططا لعرضها على الإدارة الأمريكية الجديدة للدراسة لكنه امتنع عن ذكر تفاصيلها موضحا أنه سيبحثها أولا مع ممثلين عن الرئيس المنتخب الذي من شأنه أن يتخذ القرار النهائي.