بعد أن خفضت أسعار بعض المواد…التجارة الداخلية تكثف جولاتها على الأسواق

كثفت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات من جولاتها على الأسواق للتأكد من التزام التجار وأصحاب المحال بالأسعار الجديدة لمواد السكر والزيت والمتة والمعجنات التي أصدرتها الوزارة مؤخرا.

وأشار الدكتور حسام نصر الله مدير حماية المستهلك في الوزارة إلى أن عناصر حماية المستهلك بالمحافظات يعملون على تشديد الرقابة على الأسواق ومدى تقيد التجار بالأسعار الجديدة التي وضعتها الوزارة بناء على دراسة دقيقة من قبل لجنة مختصة بحضور الفعاليات الاقتصادية المعنية، موضحا أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من لم يلتزم بالتسعيرة الجديدة.

ودعا نصر الله إلى التأكد من هوية المراقبين التموينيين وذلك بطلب البطاقة المسلكية للمراقب وإبراز المهمة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية أو المديرية التابع لها وذلك لتجنب حالات انتحال البعض لصفة المراقبين التموينيين أو استغلال البعض لوظائفهم في المديريات التابعة للوزارة.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت منذ عدة أيام قرارات تتضمن تخفيض اسعار كل من السكر والمتة والزيت والمعجنات بعد حساب بيان التكلفة بدقة وإضافة هوامش الربح المحددة. كما أصدرت في وقت سابق لائحة جديدة لأسعار مادة الفروج ووزعتها على أصحاب المطاعم والمحال للالتزام بها تحت طائلة المخالفة والمحاسبة.بعد ان خفضت أسعار بعض المواد