بعد إصلاح الكابل الضوئي.. عودة الإتصالات إلى درعا

انهى فرع الشركة السورية للاتصالات بدرعا امس اصلاح الكابل الضوئي المقطوع بين مدينتى درعا وازرع، وعادت بذلك خدمات الاتصالات المحلية بين مدن المحافظة والاتصالات القطرية.

واشار مدير فرع الشركة المهندس احمد الحريري ان الورشات تمكنت امس رغم تعرضها لرصاص القنص من الارهابيين من اصلاح

الكابل الضوئي، مبينا ان خدمات الانترنت عادت الى وضعها السابق قبل العطل.

ولفت الحريري الى ان الشركة ربطت بشكل مؤقت الاتصالات المحلية والقطرية والانترنت في وقت سابق ميكرويا مع باقى المحافظات، وهو ما تسبب فى انخفاض سرعة الانترنت الى الخمس تقريبا لكنها عادت الى وضعها السابق قبل انقطاع الكابل الضوئي.

وكان الكابل الضوئى تعرض قبل ايام لعطل ما تسبب في انقطاع الاتصالات المحلية بين مدن المحافظ.