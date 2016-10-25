بعد إعادة تأهيله.. وضع مركز السكنتوري الصحي باللاذقية بالخدمة

وضع مركز الشهيد غسان فياض علي الصحي في حي السكنتوري باللاذقية بالخدمة اليوم بعد إعادة تأهيله بكلفة 15 مليون ليرة.

وخلال جولة لمحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم على المركز والاطلاع على أقسامه وعياداته الطبية والخدمات التي يقدمها للمواطنين، نوه بما تم إنجازه في المركز من بنى تحتية شملت جميع النواحي الخدمية، التي ستنعكس إيجابا على الخدمات التي سيقدمها والسرعة في تلبية احتياجات المواطنين في مختلف الأقسام والعيادات التي يضمها المركز.

وأشار مدير الصحة الدكتورعمار غنام إلى أن المركز مؤلف من طابقين ويقدم كل البرامج الصحية ويخدم نحو 100 ألف نسمة و 14 ألف مولود جديد سنويا، لافتا الى انه سيتم افتتاح عيادة مرجعية للطفل الوليد، بحيث يتم الكشف عن الإعاقات بشكل مبكر وسيكون هناك متابعة دورية للأطفال، مبينا أن العمل قائم لاعادة تأهيل مركز حي العائدين الصحي.