بعد إقالة المدرب بيلد.. أدفوكات بعود لتدريب المنتخب

اعلنت صحيفة «دي تليغراف» الهولندية أن المدرب ديك أدفوكات (69 عاما) هو المرشح الأقرب لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم، بعد إقالة المدرب السابق داني بيلد.

وأكدت تقارير صحفية أن اتحاد الكرة الهولندي برئاسة هانز فان بريوكيلين عرض على أدفوكات تدريب المنتخب الهولندي في الفترة القادمة، وسيكون النجم الدولي السابق رود غوليت مساعدا له.

وسيخلف أدفوكات الذي يشرف حاليا على فريق فنربختشة التركي، داني بليند الذي أقاله الاتحاد الهولندي لكرة القدم بعد الخسارة أمام بلغاريا (0-2)، ضمن تصفيات المجموعة الأوروبية الأولى المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

يذكر أن أدفوكات سبق وأن تولى تدريب هولندا مرتين، بين أعوام (1992 و1994)، ثم بين (2002 و2004).