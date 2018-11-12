بعد ابتدأ المشوار…قصص الواقع السوري وأحداثه في معرض لـ5 فنانين بطرطوس

خمسة فنانين تشكيليين جمعتهم رحلتهم الدراسية في كلية الفنون الجميلة واستمروا اليوم في معرضهم الثاني ولوحاتهم الفنية التي تحاكي قصص الواقع السوري وأحداثه.

المعرض الذي انطلق في صالة طرطوس القديمة ويستمر حتى الخميس القادم قدمت فيه الفنانة مها بلول سبع لوحات بأسلوب تعبيري مشغولة بالرسم الزيتي على القماش حيث قالت: “إن اللوحات تمثل الوطن والحالة التي عاشها الكثير من السوريين خلال الحرب على سورية”.

واستخدمت الفنانة ليليان حسن تقنية الألوان المائية والباستيل لتقدم لوحات بورتريه طرحت من خلالها مواضيع الأنثى الحالمة والمراهقة، معتبرة أن المعرض جزء من الحركة التشكيلية بالمحافظة ولقاء الفنانين خطوة في رحلتهم الفنية الطويلة.

وعبرت الفنانة زهور أحمد في لوحاتها عن الحالات النفسية التي تحدث داخل كل فرد، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال رسوماتها إلى إعطاء فسحة أمل للجميع والخروج من حالة الضجر والملل.

ولفت الفنان حازم حسن إلى أن لقاء الفنانين يهدف إلى تقديم فن مختلف يغني الحركة الفنية بالمحافظة، مشيراً إلى أن لوحاته تبرز جمالية الخط العربي.

واعتبرت الفنانة نادين عبد القدوس أن المعرض المشترك لمجموعة فنانين يجمعهم حبهم للفن خطوة مهمة تشجع على المزيد من العطاء والاستمرار للتجديد والتغيير الدائم بالفن والارتقاء به، لافتة إلى استخدام الألوان الزيتية بأسلوب واقعي وألوان دافئة في ظل الجو البارد.

وقال الفنان سليمان أحمد رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بطرطوس: “إن إقامة معرض لمجموعة فنانين شباب يحوي عدة اتجاهات فنية بأساليب ومواضيع مختلفة مبادرة شبابية متميزة نشجعها ونثني عليها”.

يذكر أن المعرض المشترك الأول لمجموعة الفنانين الشباب أقيم في عام 2016 وحمل عنوان “ابتدأ المشوار”.