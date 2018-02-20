بعد استقالة المعسعس.. إدارة حطين تبحث عن مدرب

اللاذقية- خالد جطل

أكد المهندس مروان مينة رئيس نادي حطين أن الإدارة تواصل اتصالاتها للتعاقد مع جهاز فني جديد لفريق الرجال بعد استقالة المدرب فراس معسعس ومساعده سليم جبلاوي، وقال مينة في تصريح “للبعث”: هناك أسماء عدة مطروحة لتدريب الفريق على مدار الساعة، وقد يكون هناك تأنٍ للوصول إلى اختيار المدرب المناسب، وهناك أسماء سبق لها تدريب الفريق، وأخرى لم يسبق لنا العمل معهم، ظروف الفريق وموقعه قد يدفع البعض للابتعاد خوفاً من المغامرة، لكننا في النهاية سنعلن عما قريب عن الكادر الفني للفريق.

وتابع مينة: حاولنا كثيراً إقناع الكابتن فراس للبقاء مع الفريق، كونه أحدث تطويراً، لكنه أصر على الرحيل على أمل أن تحدث صدمة تعيد الفريق لمكانه، وختم مينة بتوجيه الشكر للجهاز الفني المستقيل، وأكد أن الفريق يواصل تدريباته بقيادة كل من الكابتن ربيع سلوم، ومدرب الحراس علي شعبان.

الشارع الرياضي الحطيني، يتداول أسماء عدة لقيادة الفريق، وهناك من يقول بأنه لا بد من التعاقد مع مدربين من أبناء النادي، ومن الأسماء المطروحة عمار ياسين، ومحمود فيوض، وزياد شعبو، وسليم جبلاوي، وسمير فيوض، وأن يكون نجم حطين السابق عارف الآغا ضمن الكادر الجديد، في حين يرى البعض أن المدرب لا بد وأن يكون من خارج النادي كي لا يكون محسوباً على مجموعة أحد، ومن أبرز المرشحين الكابتن أحمد هواش، والذي سبق له العمل مع حطين، وحقق معه نتائج متميزة، إضافة لأسماء مدربين آخرين، والسؤال المحيّر الذي يطرحه عشاق حطين هو أن ناديهم يزخر بالنجوم والمدربين المتميزين، وفي مقدمتهم نجم سورية والعرب الخبير كيفورك مردكيان، والذي يعتبر مرجعاً كروياً، ويبقى النادي يدور باحثاً عن مدرب يروي ظمأ عشاقه، وهذا يجعل الكثيرين يطالب بأن تكون هناك لجنة من أبناء النادي المخلصين تضم خيرة المدربين ليكون عملها استشارياً عند اختيار أي جهاز فني لقيادة الحيتان.