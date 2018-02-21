بعد إطلاقها الكترونيا.. 200 رخصة سير و 150 سند تمليك للمركبات يوميا في حلب

منحت مديرية النقل بحلب أكثر من ألفي رخصة الكترونية و1200 سند تمليك خلال أسبوعين من إطلاقها رخص السير الالكترونية وسندات التمليك للمركبات الآلية للمواطنين أصحاب السيارات.

وقال مدير النقل بحلب محمد الأحمد أن برنامج إصدار الرخص الالكترونية تأخر إصداره رغم جاهزيته للتنفيذ بسبب الأضرار التي لحقت بالمديرية جراء الأعمال الإرهابية، لافتا إلى إجراءات التدقيق اللازمة التي تقوم بها المديرية للبيانات والمواصفات الفنية للمركبة والمالك قبل منح الرخصة وسند التمليك، ومؤكدا أن الرخصة الالكترونية هي بديل دفتر الميكانيك الخاص بالسيارة وإثبات ملكيته لها وعلى درجة عالية من الأمان والحماية.

وبين ياسر ميري موظف في مكتب إصدار الرخص الالكترونية أنه يتم بشكل يومي منح نحو 200 رخصة لمالكي السيارات بعد استكمال الأوراق المطلوبة وإدخال المعلومات على برنامج إصدار الرخص وطباعتها على البطاقة الالكترونية.

الموظفة بقسم سندات التمليك رهام خليفة ترى أن سند التمليك بمثابة سند الملكية العقاري يبرزه صاحب المركبة لدى البيع أو الشراء أو تحديث البطاقة المتعلقة بمركبته، لافتة إلى التسهيلات في منح السندات للمواطنين حيث يمنح يوميا بحدود 140 سند تمليك.

وأعرب عدد من المراجعين وأصحاب المركبات عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي ساهمت بحفظ أوراقهم وسنداتهم المتعلقة بمركباتهم من التلف وسهولة التعامل معها إضافة لسهولة الإجراءات التي يقومون بها للحصول على هذه البطاقات والسندات المطلوبة.