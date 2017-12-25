بعد اعترافه بالتعامل مع استخبارات أجنبية.. إيران تعدم جلالي

أصدر المدعي العام في طهران حكم الإعدام بحق أحمد جلالي الأستاذ الجامعي والحائز على شهادة الدكتوراة في طب الطوارئ، بعدما اعترف بالاجتماع 8 مرات مع عناصر استخباراتية أجنبية.

وأشار المدعي دولت ابادي اليوم إلى أن جلالي اعترف خلال اللقاء مع المدعي العام بأنه اجتمع ثماني مرات مع عناصر أجهزة استخبارات أجنبية وقدم معلومات لهم بشأن مشاريع وزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية إلى جانب تقديمه لضباط جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، الموساد، معلومات متعلقة بمدراء منظمة الطاقة الذرية ووزارة الدفاع مقابل تلقيه مبالغ من المال.

يذكر أن التلفزيون الإيراني بث الأسبوع الماضي اعترافات أحمد جلالي بعد إدانته بالتجسس لحساب جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، فضلا عن اعترافات جلالي بأنه عمل مع جهاز أجنبي للاستخبارات عندما كان يدرس في أوروبا.