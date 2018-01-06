بعد اعتقالهم لصحفي.. مطالبة آل سعود بالإفراج عنه

طالبت لجنة حماية الصحفيين نظام بني سعود بالإفراج عن صحفي سعودي محتجز في أحد سجونه على خلفية انتقاده الفساد المستشري داخل النظام.

ونقلت رويترز عن شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة قوله في بيان أمس: على الرغم من التعهدات التي أطلقتها السلطات السعودية الجديدة بالإصلاح والوسطية فإن من الواضح من توقيف الصحفي صالح الشيحي أن القمع مستمر كالمعتاد وعلى السلطات السعودية الإفراج عنه فورا وضمان حرية الصحافة في تغطية كل الملفات محل الاهتمام العام”.

وذكر نشطاء سعوديون ووسائل إعلام أن نظام بني سعود اعتقل الشيحي الأربعاء الماضي بسبب عدة مقالات ومقابلات تلفزيونية أكد في إحداها ضلوع الديوان الملكي السعودي بالفساد ولا سيما في ملف توزيع الأراضي.