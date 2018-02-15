بعد الكوليرا والدفتيريا.. إنفلونزا الطيور تفتك بالشعب اليمني

ظهر في اليمن وباء جديد، وانضم إلى مرضي الكوليرا والدفتيريا، الأمر الذي ينذر بكارثة صحية تحصد أرواح الكثير من اليمنيين، وأكدت مصادر طبية في المختبر المركزي في صنعاء “اكتشاف وباء جديد يشبه إنفلونزا الطيور تسبب حتى الآن في وفاة عدد من المرضى، وتسجيل أكثر من 90 حالة إصابة”، وأشارت إلى “أن أعراض الوباء الجديد تشبه إنفلونزا الطيور، من دون ذكر توصيف طبي لهذا الوباء”. وحذّر العاملون في القطاع الصحي من الوباء، لاسيما مع عدم توفر الأدوية واللقاحات بسبب استمرار العدوان السعودي والحصار على اليمن.

يأتي ذلك فيما أكد رئيس حكومة الإنقاذ اليمنية عبد العزيز بن حبتور أن مشيخة الإمارات كانت تنوي تحويل مدينة عدن إلى خلفية لميناء دبي، ولكنها فشلت في ذلك، مشيراً إلى أن كل من يحمل السلاح من “القاعدة” و”داعش” والحراك المسلّح والعصابات المدعومة سعودياً وإماراتيّاً تجمّع في هذه المدينة.

ووصف بن حبتور المقاتلين في عدن بأنهم مجموعة من المرتزقة الذين يأتمرون بأوامر الحاكم العسكري السعودي والإماراتي، مضيفاً: إن الرئيس المخلوع عبد ربه منصور هادي وقواته ومجموعة الإمارات أيضاً ليس لديهم مشروع وطني، مشيراً إلى أن الإمارات تريد أخذ جزء من اليمن، والسعودية الجزء الآخر وهذا هو مشروعهما”، وتابع حديثه قائلاً: “الإمارات في جزيرة سقطرى تريد تغيير خريطة الجرف القاري ودفعت مئات الملايين لشركات عالمية”، مضيفاً: كلنا نعرف أن شبكة الاتصالات المستخدمة في سقطرى هي شبكة اتصالات إماراتية.

وأكد بن حبتور أن الحرب في اليمن فُرضت من قبل الرياض وأبو ظبي، مشيراً إلى استعداد حكومة الإنقاذ “للحوار مع الشيطان” من أجل وقف هذه الحرب العدوانية، ورأى أن المبعوث الأممي السابق إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لم يكن بيده أي قرار، لأن القرار كان عند دول العدوان، مضيفاً: إن فكرة الاستسلام هي فكرة مستحيلة.

ميدانياً، استشهد يمني، في غارة لطيران العدوان السعودي بمحافظة صعدة، وأوضح مصدر أمني أن غارة شنت على الطريق العام وبوابة صعدة الغربية، أدت إلى استشهاد المواطن شملان الخولاني من أبناء مديرية ساقين، كما حدثت أضرار في الطريق العام وكذالك في ممتلكات المواطنين المجاورة لمكان الغارة.

كما شن طيران العدوان 5 غارات على منطقة البقع بمديرية كتاف، وغارة على مديرية باقم، بينما شن ثلاث غارات على ورشة سمكرة سيارات بشارع الأدلة الجنائية بالعاصمة صنعاء، ولحقت ممتلكات المواطنين أضرار جراء قصف صاروخي ومدفعي على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.

إلى ذلك، قتل 5 جنود سعوديين بعمليات قنص للجيش اليمني واللجان الشعبية في قرية قمر بجيزان، وذكر مصدر عسكري باستهداف المدفعية اليمنية تجمعات للجنود السعوديين في طلعة رجلا بنجران بعدد من القذائف.

كما دمّرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية ثلاث آليات عسكرية لمرتزقة العدوان وقتل من كانوا على متنها في الجوف وصحراء البقع بصعدة ولحج، وأكد مصدر عسكري تدمير آلية محملة بمرتزقة العدوان في صحراء اليتمة بالجوف وإصابة من كانوا على متنها، مشيراً إلى استهداف طاقم عسكري يضم مرتزقة للجيش السعودي في صحراء البقع بصاروخ موجّه ومصرع جميع أفراده.

وأفاد المصدر عن تدمير آلية محملة بمرتزقة العدوان السعودي بصاروخ موجّه جنوب كهبوب بمحافظة لحج ومصرع من كان على متنها.

وفي تعز، أفاد مصدر عسكري أنه تمّ كسر زحف لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه جبل العسقة والشجرة بالاقروض وانفجار عبوة ناسفة فيهم وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وكالات