بعد انقطاع 5 سنوات…عودة التيار الكهربائي إلى قرية الهجة بالقنيطرة

أعادت ورشات الصيانة التابعة لشركة كهرباء القنيطرة اليوم التيار الكهربائي إلى قرية الهجة بريف القنيطرة الجنوبي بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات جراء الإرهاب.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس خالد سليمان في تصريح له أن ورشات الصيانة استكملت كل الأعمال المتعلقة بايصال الكهرباء إلى قرية الهجة وعدد من المزارع التابعة لها بعد أن أنهت أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة للشبكة في القرية التي تضررت جراء الإرهاب ووصلها بالشبكة العامة.

وبين سليمان أن الشركة قامت بتركيب مركزي تحويل باستطاعة 100 ك ف ا و200 ك ف ا وشد شبكات توتر منخفض بطول 2 كم إضافة إلى مد خطوط التوتر المتوسط بطول 3 كم من مخرج الرفيد الرئيسي حتى القرية.

ولفت سليمان إلى أن ورشات الإصلاح تتابع أعمالها لإيصال الكهرباء في قرى القطاعين الأوسط والجنوبي.

وعاد التيار الكهربائي أول أمس إلى قرية عين التينة بريف القنيطرة الجنوبي بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات جراء الإرهاب.

يذكر أن خسائر كبيرة لحقت بمنظومة الكهرباء في محافظة القنيطرة وريفها جراء الاعتداءات الإرهابية وتعمل الجهات المعنية منذ إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة على صيانتها وتأهيلها مجددا.